Yapay zekayı kontrol etmek için Yapay Zeka Konseyi kurulacak

Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Birçok şirket kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor, ancak bu teknoloji gerektiği gibi kullanılmazsa bazı kötü sonuçlar da doğurabilir.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yapay zekayı küresel bazda kontrol etmek ve kullanmak üzere ‘Yapay Zeka Konseyi’ kurmayı planlıyor.

YAPAY ZEKA KÜRESEL KURALLARA BAĞLANACAK

WEF, bu amaçla ABD’nin San Francisco kentinde bu hafta düzenleyeceği toplantıda yapay zeka uzmanları, siyasetçiler ve dünyanın önde gelen şirket yöneticilerini bir araya getirerek yapay zekanın küresel kurallara bağlanması gerekliliğini tartışacak.

GÜÇ GÖSTERİSİNE İZİN VERİLMEYECEK

MIT Teknoloji Enstitüsü’nün duyurduğu habere göre; Yapay Zeka Konseyi, ulusların birbirleri arasında yapay zeka ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde güç gösterileri yapmalarını engelleyerek ortak bir zeminde buluşan bir politika geliştirmeye çalışacak.

Toplantıya, aralarında Birleşmiş Milletler ve Unicef gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra Microsoft, IBM, Çin sigorta ve teknoloji markası Ping An, Kanadalı yapay zeka şirketi Element AI gibi çok sayıda büyük şirketten yöneticiler ve uzmanların katılması bekleniyor.

YAPAY ZEKAYI YÖNETME ÇALIŞMALARI KISITLI

Geçtiğimiz nisan ayında da Avrupa Birliği, yapay zekanın etik kullanımı rehberini hazırlamıştı. Bugüne kadar çok sayıda ülkenin yapay zekanın fonlanması konusuna öncelik verdiklerini açıklamalarına karşın, yapay zekanın nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmaların kısıtlı olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka konusunda özellikle iki büyük rakip ABD ve Çin arasında ortak bir zemin bulmanın zor olduğu, ancak WEF’in bunu inşaa etmeye çalışacağının da altı çizildi.

Yapay zeka, her ne kadar birçok sektörde işleri oldukça kolaylaştırsa da bu teknolojinin kötüye kullanılması oldukça zararlı olabilir. Dev şirketler ve ülkeler, şimdiden bu konuda ortak bir anlaşma yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.