Yapı denetim kuruluşlarını Bakanlık kura ile belirleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki bir otelde Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Çalışması ile ilgili basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLIYORUZ"

Ekrem Orhon Mahallesi'nin 173 bin metrekare alana sahip olduğuna işaret eden Kurum, "Bu mahalle geçmiş yıllarda dolgu alanı üzerine yapılmış. Bodrum katlarındaki korozyon ve binaların riskli durumu sebebiyle burada dönüşüm projesine başlıyoruz. 173 bin metrekarelik alanda belediye bloklarından başlamak üzere 4 bin 174 bağımsız bölümün olduğu projeyi 2019 yılı içerisinde başlatıyoruz. Daha az katlı, Rize'nin kültürüne, mimarisine, değerlerine uygun projeler geliştireceğiz ve etaplar halinde bu projeyi tüm Ekrem Orhon Mahallesi'ne yaymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"RİZE'Yİ YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Projelerin bölgenin kültür ve tarihinin ön plana çıkmasına yardımcı olacağını vurgulayan Kurum, "Rize'yi bulunduğu konumdan daha yukarıya taşıyacak, turistik ve istihdam anlamında, insanlarımızın huzurlu şekilde gezeceği alanları, bahçeleri, yürüme ve bisiklet yollarını içerir proje çerçevesinde gerçekleştirilecek ve mevcutta 10-12 katlı binalarımızın da yüksekliğini azaltmak suretiyle bölgeye yakışır bir proje yapacağız. Rize'nin geleceği için çok önem gördüğümüz bu projeyi hızlı, kararlı şekilde hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız." ifadesini kullandı.

"AYDER'DE REZERV KONUT ÜRETECEĞİZ"

Ayrıca Kurum, "Ayder'de kentsel dönüşüm de uygulamaya geçilecek. Turizm Bakanlığı'na tahsisli alan üzerinde rezerv konut üreteceğiz ve bu konutlarla vatandaşımızı rızası çerçevesinde rezerv konutlara taşıma çerçevesinde tüm Ayder'deki çirkin yapı yoğunluğunu, bölgenin mimari ve kültürel yapısına uygun projeyi, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştiriyor olacağız. Bütün projeleri 2019 nisan ayı içerisinde başlamış olacağız. Dönüşüm, Ayder esnafı mağdur edilmeden planlı şekilde yürütülecek." diye konuştu.

YAPI DENETİM KURULUŞLARI KURA İLE BELİRLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun'da yapılan düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Artık yapı denetim kuruluşlarını, Bakanlığımız kura sistemi ile belirleyecek. Kura sistemi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarımız yüklenicilerle değil, Bakanlığımız ile istişare edip kura çerçevesinde işlerini alacak." dedi.