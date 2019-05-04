Yapı Kredi Kültür Sanat'ta mayıs ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)’ın sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi/konuşmalar dizisinin Mayıs ayı programında herkes için bir şey var.

İMZA/SÖYLEŞİ



Sara Şahinkanat ve Ayşe İnan Alican’ın YKY’den çıkan yeni kitabı Babamın Battaniyesi’nde minik okurlar bu defa babalarının müthiş hayalgücüyle canlanan bir battaniye ile birbirinden eğlenceli hikâyelere yelken açıyor.

Şahinkanat ve Alican, Babamın Battaniyesi kitabı ile babaları da çocuklarıyla kitap okumaya davet ediyor ve "çocuklarla hep anneler ilgilenecek değil ya? Babayla yaşanan maceralar bir harika." diyor.

Sara Şahinkanat ve Ayşe İnan Alican, 4 Mayıs Cumartesi günü saat: 14:00 – 16:00 saatleri arasında YKY Beyoğlu Kitabevi’nde düzenlenecek söyleşide, her yaştan okurlarıyla bir araya gelecek ve kitaplarını imzalayacak.

YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda, bu kez ilk öykü kitabı Muhtelif Evhamlar Kitabı YKY’den yayımlanan Ömür İklim Demir’i konuk ediyor.

10 Mayıs Cuma günü saat: 17:00’da gerçekleştirilecek olan etkinlikte yazar, okurlarıyla sohbet edecek, onların sorularını yanıtlayacak, öykülerinden bölümler okuyacak ve dileyenlere kitabını imzalayacak.

SEMPOZYUM

Dede Korkut (Korkut Ata) Kitabı, 2018’in Kasım ayında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Yayınlarıyla Dede Korkut mirasının yaşatılmasına katkıda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, bu vesileyle, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Dede Korkut Sempozyumu düzenliyor.

10:00 – 13:00 saatleri arasında Loca’da yapılacak olan sempozyumun konuşmacıları Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özgünel, Süleyman Şenel ve Ergün Veren. Sempozyumun başkanlığını ise M. Sabri Koz yapıyor.

SÖYLEŞİ

Çocuk ve ergen psikanalizinin temel konularının ele alındığı Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri'nin bu ayki toplantısında, Psikanaliz Defterleri - Çocuk ve Ergen Çalışmaları” dizisinin YKY’den çıkan ikinci kitabı olan Çocuk, Ergen ve Ailesi’nde yer alan konular tartışılacak. 5 Mayıs Pazar günü saat: 18:00’da Loca’da gerçekleştirilecek olan “Defterleri Temize Çekiyoruz” başlıklı toplantıda çocuklar, ergenler ve onların aileleriyle yapılan psikanalitik çalışmalar üzerinde durulacak. Etkinliğin konuşmacıları dizinin yayın kurulu üyeleri; Tijen Demirörs, Sezai Halifeoğlu, Talat Parman, Şeyda Postacı, Alper Şahin ve Neslihan Zabcı.





KONSER

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1905 yılından başlayarak notlarını yazdığı pek çok defter mevcuttur. Bu defterlerin büyük bölümü askeri konuları içermektedir ama Atatük zaman zaman yapacağı konuşmaları, siyasal düşüncelerini de kayda geçirmiştir. Kişisel notlarında şiirler yazdığı gibi sevdiği, dinlediği şarkıların sözlerini de not etmiştir.

“Harf’ten ve Nota’dan” dizisinin bu sezondaki son dinletisinde, Atatürk’ün not defterlerindeki şarkılar var. Yapı Kredi Müzesi’nde Mayıs ayında açılacak olan “Hoş Geldin Gazi / Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 – 1938)” sergisine paralel olarak gerçekleşecek olan bu programda, bugüne kadar duymaya alışık olduklarımızdan çok farklı bir “Atatürk’ün sevdiği şarkılar” konseri izlenecek.

GÖSTERİ

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın Sen balık değilsin ki adlı gösterisi Loca’da bu sezon son defa izleyicilerle buluşuyor. Bütün eserleri YKY’den yayımlanan Oktay Rifat’ın “Ahmet” şiirinin temelini oluşturduğu Sen balık değilsin ki, 2010’da Peniche Anaco (Fransa) ve İstanbul Dans Platform'un desteğiyle, Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda üretildi.

Bugüne kadar 40’a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, kafelerde, derneklerde ve sahnelerde 200’den fazla kere sahnelendi. Her türlü mekâna ve duruma uyarlanabilen gösteri, her izlenişte farklı bir deneyim yaşatıyor.25 Mayıs Cumartesi günü saat: 20:00’da



