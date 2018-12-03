Yapı Kredi Kültür Sanat’ta aralık ayı etkinlikleri

Dünyanın en önemli antik kentlerinden Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olan 2018, Troya Kültür ve Turizm Yılı ilan edildi. Bu vesileyle düzenlenen Troya: Arkeolojiden Mitolojiye Bir Kentin Öyküsü konferansı, 5 Aralık Çarşamba günü, saat 18:30’da Loca’da yapılacak.

HOMEROS KONUŞULACAK

Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın vereceği konferansta kazı tarihçesinin özeti, Homeros destanlarının kökeni ve etkisi konuşulacak. Yapı Kredi Kültür Sanat, kısa bir süre önce kaybettiğimiz büyük usta Ara Güler’i anıyor.

Başkalarının hikâyelerine odaklanan Ara Güler’in fotoğrafları ile günümüzün kişisel anlatılarının içeriklerini karşılaştırmak fotoğrafın kat ettiği yolu anlamamızda bize yardımcı olabilir.

ARA GÜLER SÖYLEŞİSİ

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen’in 13 Aralık Perşembe günü saat 18:30’da Loca’da yapacağı "Ara Güler fotoğrafları ne dedi, ne diyor, ne diyebilir?"söyleşisi, fotoğraflarla böyle bir karşılaştırma yapmayı amaçlıyor.

Kısa bir süre önce YKY’den çıkan, Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir kitabı, bir gazetenin verdiği mücadeyi, ülkemizin yakın tarihini ve Türk basınının değişmeyen yazgısını anlatıyor.

ÇOCUK VE ERGENLİK

17 Aralık Pazartesi günü, saat: 18:30’da Loca’da yapılacak olan “Bir Mücadele Gazetası! Demokrat İzmir” söyleşisine Prof. Ayşe Öncü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Demokrat İzmir gazetesinin kurucusu Adnan Düvenci’nin oğlu ve gazetenin son sahibi Yusuf Rıza Düvenci konuşmacı olarak katılacak.

Söyleşinin moderatörü Aytaç Demirci. YKY’nin “Psikanaliz Defterleri” başlıklı yayın dizisi dolayısıyla 23 Aralık Pazar günü, saat: 18:00’da Loca’da düzenlenecek olan "Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri'nde" "Ergenlik kimin krizidir?" sorusu tartışılacak.

Etkinliğin konuşmacıları “Psikanaliz Defterleri” dizisinin yayın kurulu üyeleri Talat Parman ve Sezai Halifeoğlu.

İMZA

Okurların YKY yazarlarıyla sıcak bir ortamda buluşmasına; onlarla doğrudan söyleşebilmelerine olanak sağlayan "Oda'nın Konukları" dizisi bu ay Ömer F. Oyal'ı ağırlıyor. Son olarakZaman Lekeleri kitabı YKY’den çıkan Oyal, 14 Aralık Cuma günü, saat 17:00’da okuyucularıyla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

KONSER

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/Bauart’ın ortak projesi olan “Ender Sesler” konser dizisinin ikinci konserinde Türkiye’nin nadir doğaçlama topluluklarından biri olan Konjo ile besteci, müzikolog ve multienstrümantalist Alper Maral aynı sahnede buluşuyor. 20 Aralık Perşembe günü, saat: 20:00’da Loca’da yapılacak olan konserin biletleri satışta.