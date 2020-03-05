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Yara bandı satarak geçinen babadan İdlib mesajı

Bursa'da vücudunun bir kısmı felç olan ve yara bandı satarak geçimini sağlayan üç çocuk babasının sözleri, sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

İHA | 05.03.2020 - 11:44..
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve vücudunun bir kısmı felç olan Erdal E., geçimini yara bandı satarak karşılıyor.

Üç çocuk babası Erdal E.'nin çekilen bir videosu, sosyal medyada neredeyse herkesin dilinde...

Bunun nedeni de Türkiye ile ilgili söyledikleri...

Yara bandı satarak geçinen babadan İdlib mesajı ViDEO

"EN İYİSİ SAVAŞMAK"

Videoyu çeken bir vatandaşın sorularına cevap veren Erdal E., "Biz var oldukça bu vatan gitmez. Biz varsak bu vatanı elimizden alamazlar. Biz ölürüz, ama bu vatan gene gitmez. Gerekirse çocuklarım da bu vatan uğrunda ölür ama vatan kalır. Bizim vatanımız giderse, biz burada nasıl yaşarız? Bizi öldürürler. En iyisi savaşalım, ölelim ama vatanımızı almasınlar." dedi.

Yara bandı satarak geçinen babadan İdlib mesajı

"CANIMI VERMEM DİYENLER HAİNDİR"

Erdal E., "Bizim vatanımıza ayak basan adam buradan ölü çıkar. El uzatanın eli kırılır. Allah'ın yardımıyla biz hepsiyle başa çıkarız. Ben bu halimle gider, hepsini öldürürüm. Canımı vermem diyenler de haindir.'' dedi.

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