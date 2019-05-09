Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkoru Mahallesi'nde meydana geldi.
Sunay Karabudak sağmak istediği ineğin tepmesi sonucu başına aldığı darbe ile yaralandı. Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak'ın durumu ağırlaşınca askerden yardım istendi.
ASKERİ HELİKOPTER İLE NAKLEDİLDİ
Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, Pütürge Devlet Hastanesi'ndeki Karabudak'ı alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdi. Burada tedaviye alınan Karabudak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.