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Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, ineğin yaraladığı Sunay Karabudak, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kafasına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan genç kız, tedaviye alındı.

DHA | 09.05.2019 - 07:00..
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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkoru Mahallesi'nde meydana geldi.

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Sunay Karabudak sağmak istediği ineğin tepmesi sonucu başına aldığı darbe ile yaralandı. Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabudak'ın durumu ağırlaşınca askerden yardım istendi.

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

ASKERİ HELİKOPTER İLE NAKLEDİLDİ

Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, Pütürge Devlet Hastanesi'ndeki Karabudak'ı alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdi. Burada tedaviye alınan Karabudak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

Yaralanan genç kız askeri helikopterle taşındı

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