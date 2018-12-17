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Yaralı ağabeyini kanlar içinde yerde bırakıp kaçtı

Alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tabancasını çıkaran saldırgan Osman K.'ye ateş etti. Yaralanıp yere yığılan adamı, kardeşi terk edip saldırganla uzaklaştı.

DHA | 17.12.2018 - 19:46..
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İnegöl'deki Bedre Deresi kenarında, öğle saatlerinde buluşan Murat K. ve Osman K. ile onun kardeşi Ebubekir K. arasında, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Murat K., belinden çıkardığı tabancayla Osman K.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Osman K., kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Murat K. ile yaralının kardeşi Ebubekir K. ise talaş yüklü kamyonete binip, olay yerinden kaçtı.

Osman K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan saldırgan Murat K. ile Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı ağabeyini kanlar içinde yerde bırakıp kaçtı

Yaralı ağabeyini kanlar içinde yerde bırakıp kaçtı

Yaralı ağabeyini kanlar içinde yerde bırakıp kaçtı

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