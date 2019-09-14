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Yaralı kadın hastane yolunda ikinci kez kazadan kurtuldu

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarparken, yaralı kadın, sedye ile hastaneye götürüldüğü sırada meydana gelen kazadan son anda kurtuldu.

İHA | 14.09.2019 - 01:01..
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Ereğli ilçesi, Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı’nda Yaşar A., yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada İsa C. idaresindeki 06 BD 1592 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Yere yığılan kadının yardımına yakında bulunan özel hastanenin sağlık görevlileri koştu.

Yaralı kadın hastane yolunda ikinci kez kazadan kurtuldu

Yaralı kadın hastane yolunda ikinci kez kazadan kurtuldu

HASTANE YOLUNDA BİR KAZA DAHA YAŞANDI

Sedyeye alınan yaralı kadın yolun karşısındaki hastaneye götürüldüğü sırada bir kaza daha meydana geldi. Yaralı kadın, kazadan son anda kurtuldu. Meydana gelen ikinci kaza cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, yaralı kadın özel hastanede tedavi altına alındı.

Kadına çarpan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralı kadın hastane yolunda ikinci kez kazadan kurtuldu

"AYNI NOKTADA ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI"

Aynı bölgede sürekli kazalar meydana geldiğini belirten vatandaşlar ise, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Özel bir okulun müdürü olan Mesut Kara, bölgede hem hastane, hem okul hem de ticarethaneler olduğu için yoğun yaya trafiği olduğunu ve araçların yolda hızlı seyir ettiğini belirtti. Aynı noktada çok sayıda kaza gördüğünü söyleyen Kara, yetkililerden önlem almalarını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı kadın hastane yolunda ikinci kez kazadan kurtuldu

Yaralı kadın hastane yolunda ikinci kez kazadan kurtuldu

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