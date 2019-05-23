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Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan çitlerden adam öldü, kadın yaralandı.

DHA | 23.05.2019 - 20:04..
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kaza meydana geldi.

Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner’in öldüğü belirlendi. Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, “Eşim çıkmadan gitmem buradan” diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TV’DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı.

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

Yaralı kadın ölen eşi araçtan çıkarılmadan tedavi olmadı

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