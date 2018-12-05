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Yaralı köpeğe battaniye serip mont ile örttüler

Afyonkarahisar’da otomobilin çarpıp kaçması sonucu yaralanan sokak köpeğine, üniversite öğrencileri, zabıta ekipleri gelene kadar sahip çıktı.

İHA | 05.12.2018 - 16:23..
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Dün akşam saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafede Bolvadin-Çay karayolunun Sanayi kavşağı mevkiinde, başıboş sokak köpeğine bir araç çarptı :Çarpan araç sürücüsü hayvanı yol kenarında bırakıp kaçtı. Kazayı gören üniversite öğrencileri yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaparak önce altına bir battaniye serdiler.

ARAÇ SAHİBİ KÖPEĞE ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

Daha sonra bir öğrenci üzerindeki montu yaralı köpeğin üzerine örterken, durum Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede giden ekipler, aracın çarptığı köpeği veteriner muayenesini yaptırdı. Yapılan muayene sonucu arka ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı hayvanın, yine zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne tedavisinin yapılması için teslim edildiği öğrenildi.

Yaralı köpeğe battaniye serip mont ile örttüler

Yaralı köpeğe battaniye serip mont ile örttüler

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