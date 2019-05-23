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Yaralı vatandaşın imdadına temizlik işçisi koştu

Esenyurt’ta bir araç, ara sokaktan kontrolsüzce çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken, durumu ağır olan vatandaşa belediye temizlik işçisi yardım etti.

İHA | 23.05.2019 - 12:44..
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Kaza, Doğan Araslı Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi.

Olay yerine vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan hızla cadde üzerine çıktı. 01 EVU 89 plakalı araç sürücüsü ise aniden yola çıkan motora çarpmamak için manevra yaptı. Araç sürücüsü manevra yapmasına rağmen motosiklete çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet üstündeki iki kişi yaralandı. Olay yerine vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralı vatandaşın imdadına temizlik işçisi koştu

YARDIMA İLK KOŞANLARDAN BİRİ TEMİZLİK İŞÇİSİ OLDU

Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsünün için belediyeye bağlı temizlik görevlisi de seferber oldu. Temizlik görevlisi elindeki tahta parçası ile yerdeki yaralıya güneş gelmemesi için uğraştı.

Yaralı vatandaşın imdadına temizlik işçisi koştu

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