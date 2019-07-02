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Yarasa adamlardan nefes kesen atlayış

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde adrenalin tutkunları, üzerlerindeki yarasa kanadını andıran 'Wingsuit' kıyafetleriyle, saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan atlayış yaptı.

DHA | 02.07.2019 - 17:38..
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Adrenalin sporları için Türkiye, dünya genelinde oldukça fazla tercih edilen bir yer. Özellikle yurdun doğusunda atlayışlar gerçekleştiren adrenalin tutkunları, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir araya geldi.

Yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı kayalıklarında, dünyanın en tehlikeli sporlarından 'base jump' ve 'wingsuit flying' yapıldı.

Yarasa adamlardan nefes kesen atlayış

YARASA ADAMLARIN ATLAYIŞI

9 Türk ve 6 yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun katıldığı etkinliklerin son gününde Wingsuit (yarasa adam) sporcuları, 'Via Ferrata' (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı. İlçe sakinlerinin ve çok sayıda turistin ilgiyle izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı.

Yarasa adamlardan nefes kesen atlayış

Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptı. Sporcular, zaman zaman kendilerini izleyenlerin üzerinden alçak geçiş yaparak nefesleri kesti.

Yarasa adamlardan nefes kesen atlayış

NEHİRDE BOT YARIŞI

Öte yandan, şenlik süresince Karasu Nehri’nde drogon tekne yarışları da devam etti.

Yarasa adamlardan nefes kesen atlayış

Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) İsmail Yücel, Kemaliye'nin turizme kazandırdığı iki büyük marka olduğunu hatırlatarak, "Karanlık Kanyon ve Sırat On Fırat. Bugün üçüncü markamızı dünya ölçeğinde bir dünya markamızı ülke turizmine kazandırıyoruz. 'Eğin Gabanı' cennete açılan kapı. Bu atlayışlar Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor." dedi

Yarasa adamlardan nefes kesen atlayış

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