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Yardım bahanesiyle baygın kişinin parasını çaldı

Malatya'da sara hastası şahsa yardım ediyormuş gibi yaklaşıp cebindeki parayı çalan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 26.12.2019 - 16:33..
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Malatya'da Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta, baygınlık geçiren sara hastası şahsın cebinden bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis, kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yardım bahanesiyle baygın kişinin parasını çaldı


ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şahsın üzerinden 7.4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edilirken, mağdur vatandaşın da ifadesine başvuruldu.

Yardım bahanesiyle baygın kişinin parasını çaldı


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