Yardım diye para toplayan sahtekar Der Spigel muhabiri

Alman haber dergisi Der Spiegel’in ödüllü muhabiri Class Relotius‘un, Türkiye'deki birçok röportajında sahtekarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından, bu kez de gazetecinin bağış kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı.

Relotius'un kişisel banka hesabı üzerinden, "Türkiye'deki yetim Suriyeli çocuklara yardım etmek için" bağış topladığı belirlendi.

DERGİ AÇIKLADI

Söz konusu açıklama Spigel dergisi tarafından itiraf edildi. Dergi cumartesi akşamı yaptığı haberde, birçok okuyucunun, Claas Relotius'un kişisel banka hesabı üzerinden bağış topladığını ilettiğine yer verdi.

HABERİMİZ YOKTU DEDİLER

Spiegel Yazı İşleri'nin bağış kampanyasından habersiz olduğu belirtilirken, bağışın miktarı ve toplanan paraya ne olduğu gibi soruların yanıtının henüz bilinmediğine dikkat çekildi. Spiegel, konuya yönelik yürütülen soruşturmada, mevcut tüm verilerin savcılığa iletileceğini aktardı.