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Yardım ederken soyulup ölüyordu

Yol kenarındaki yaşlı adama yardım etmek için duran bir vatandaş, yanlarına gelen 2 kadının başına silah dayaması ile neye uğradığını şaşırdı.

AA | 21.03.2019 - 05:57..
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İstanbul Okmeydanı'nda aracıyla işine giderken yol kenarındaki yaşlı bir adama yardım etmek için duran bir Selim Yalçın, canını zor kurtardı.

Yardım etmeye çalıştığı kişiler tarafından silahla tehdit edilen ve gaspa uğrayan Yalçın, "Ne duruma geldik Allah'ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi" diyerek yaşanan duruma isyan etti.

"'KIMILDAMA, NEREDE PARAN' DEDİ BANA"

Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan sürücü Selim Yalçın, "Okmeydanı sapağından geçince az ileride bir tane yaşlı bir adam bekliyordu. El edince ben de durdum ve iki tane kadın geldi. Sonra 'Nereye gideceksin?' dedi. Ben de 'Şirinevler'e işe gidiyorum' dedim. Bir tanesi baktım hemen arkadan silah çekti bana. 'Kımıldama, nerede paran?' dedi bana. 'Elini atma cebine' dedi ve cebimden paramı aldılar. İnsanlık namına yaşlı bir insana yardım amaçlı durdum. Başıma böyle bir şey geldi" ifadelerini kullandı.

Yardım ederken soyulup ölüyordu

"NE DURUMA GELDİK ALLAH'IM"

Yardım etmek isterken mağdur duruma düştüğünü anlatan Yalçın, "Parayı aldıktan sonra da hepsi refüjlerden aşağıya kaçtılar. Toplam 3 kişilerdi. Bin 500 lira paramı aldılar. Ödemem vardı bugün ödememi yapacaktım. Şu anda bütün param gitti. Hala şoktayım. Ne duruma geldik Allah'ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi. Kimsenin kimseye güveni kalmamış" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların eşkal bilgilerini ve kaçtıkları yönü öğrendikten sonra mağdur olan Selim Yalçın'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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