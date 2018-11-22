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Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

Çorum'da 18 yaşındaki genç, yaralı olduğunu sandığı A.T'ye yardım etmek isterken saldırıya uğradı. Genç hastanede tedaviye alınırken, madde bağımlısı olan A.T. polis tarafından yakalandı.

DHA | 22.11.2018 - 17:02..
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Gazi Caddesi'nde gezen İsmail Hakkı T., dün öğle saatlerinde, yerde yatan  A.T.'nin yaralı olduğunu sandı. Yardım etmek için yaklaştığı sırada A.T., elindeki falçatayı İsmail Hakkı T.’ye savurdu. Boğazından yaralanan İsmail Hakkı T., kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan ve madde bağımlısı olan saldırgan ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen İsmail Hakkı T.,  “Öğrenciyim, çarşıda gezindiğim sırada üzeri kanlı ve yaralı birini gördüm. 'Geçmiş olsun yardımcı olayım' dedim. Birden elindeki falçatayla saldırdı ve falçata boğazıma isabet etti. Tek amacım yardımcı olmaktı” dedi.

"BUNU NEDEN YAPTI"

Olayda yaralanan İsmail Hakkı T.'nin babası Fazlı T.  ise "Bir kişiye yardım etmek istemiş ama falçata ile saldırıya uğramış. Doktorlar 'bir santim daha ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler. Şükür ki bir şey olmadı. Bunu oğluma neden yaptı anlamış değilim” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

Yardım etmek istedi, falçatalı saldırıya uğradı

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