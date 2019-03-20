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Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

Okmeydanı'nda aracıyla işine giderken yol kenarında yaşlı bir adamın yardım isteğini karşılıksız bırakmayan Selim Yalçın, 2 kadın tarafından silahla tehdit edilip, gasba uğradı.

İHA | 20.03.2019 - 09:08..
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Aracıyla seyir halinde olan gayrimenkul uzmanı Selim Yalçın, yol kenarında bulunan 60 yaşlarında bir adamın elini kaldırarak yardım istemesi üzerine aracını durdurdu.

KADINLAR BAŞINA SİLAH DAYADI

Yardım etmek için durduğu sırada, 25-30 yaşlarında 2 kadın da yanlarına gelerek Yalçın’ın aracına bindi. Kadınlardan biri, Yalçın’ın başına silah dayayarak tehdit etti ve üzerinde bulunan bütün parayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

"NEREDE PARAN DEDİ"

Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan sürücü Selim Yalçın, "Okmeydanı sapağından geçince az ileride bir tane yaşlı bir adam bekliyordu. El edince ben de durdum ve iki tane kadın geldi. Sonra ‘Nereye gideceksin?’ dedi. Ben de ‘Şirinevler’e işe gidiyorum.’ dedim. Bir tanesi baktım hemen arkadan silah çekti bana. ‘Kımıldama, nerede paran?’ dedi bana. ‘Elini atma cebine’ dedi ve cebimden paramı aldılar. İnsanlık namına yaşlı bir insana yardım amaçlı durdum. Başıma böyle bir şey geldi.” ifadelerini kullandı.

Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı VİDEO

"NE DURUMA GELDİK ALLAH'IM"

Yardım etmek isterken mağdur duruma düştüğünü anlatan Yalçın, “Parayı aldıktan sonra da hepsi refüjlerden aşağıya kaçtılar. Toplam 3 kişilerdi. Bin 500 lira paramı aldılar. Ödemem vardı bugün ödememi yapacaktım. Şu anda bütün param gitti. Hala şoktayım. Ne duruma geldik Allah’ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi. Kimsenin kimseye güveni kalmamış” şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların eşkal bilgilerini ve kaçtıkları yönü öğrendikten sonra mağdur olan Selim Yalçın’ı, ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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