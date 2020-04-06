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Yardım getiren askerleri tekmille karşılayan amca

Amasya’da yaşayan 90 yaşındaki Abdullah Amca, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan parayı evine getiren askerleri tekmil vererek karşıladı.

İHA |
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Yardım getiren askerleri tekmille karşılayan amca

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması olan 90 yaşındaki Abdullah Amcaya, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan para Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından teslim edildi.

Yardım getiren askerleri tekmille karşılayan amca VİDEO

TEKMİL VEREREK KARŞILADI

Evine gelen askerleri merdivende tekmil vererek karşılayan yaşlı adam, imza atıp parayı aldıktan sonra da onları asker selamı ile uğurladı.

Diyaloğun yaşandığı görüntüyü Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde askerlerin yaşlı adama, "Bizler sizler için varız" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Yardım getiren askerleri tekmille karşılayan amca

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