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Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler

Muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 1 tır şoförü, 1 nakliyatçı ve 2 kömürcü gözaltına alındı.

AA | 06.09.2019 - 07:58..
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Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan TTK kömürünü değiştirmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye yönelik Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda yardıma muhtaç insanlara dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştirdiği tespit edilen Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E., Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili 18 kişinin ifadesi de alındı.

Yardım kömürlerini kalitesiz kömürle değiştirdiler

KALİTESİZ KÖMÜRLER MUHTAÇLARA

Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla dağıtılan yardım kömürlerinin dağıtım ihalesini alan Tamer E.’nin bu kömürleri kalitesiz kömürle değiştirdiği, kaliteli TTK kömürlerinin depolarda boşaltılıp kalitesiz kömürlerin yardıma muhtaçlara dağıtıldığı ve kaliteli TTK kömürünün zimmete geçirilerek daha pahalı şekilde satıldığı öğrenildi.

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