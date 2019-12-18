Yardıma muhtaç ailelere zarf içinde para dağıtıyor

İstanbul Hasköy, Başakşehir Şahintepesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’ndeki gece kondularda oturan dar gelirli ailelere zarf içerisinde para dağıtan ve 'Robin Hood' adı verilen hayırsever iş adamı bu kez Ataşehir Yenisahra’da görüldü.

YİNE AYNI HAYIRSEVER

Hafta sonu lüks rezidansların hemen arkasında bulunan gecekondu mahallesine giden iş adamı ve yanında bulunan yaklaşık 10 kişi, sokaklara dağılarak gecekonduda oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da 100 ile 300 TL arasında harçlık veren iş adamının bazı bakkallara da giderek, porç listesinde isimleri yer alan dar gelirlilerin tüm borçlarını ödediği öğrenildi.

"PARASI OLUP SAKLAYANLAR DERS ALMALI"

Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda bin, bin 500 TL koymuş. Arabanın arkası çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak, paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar." dedi.

"ALLAN ONU DA SEVİNDİRSİN"

Mahallede oturan Zehra Kutluay (60), "Bana bir zarf verdi. Bir milyar çıktı. (Bin TL) Çok sevindim. Allah onu da sevindirsin. Allah daha da versin. Ne dileği varsa Allah ona da versin.” dedi.

"KEŞKE BİZEDE GELSE DEDİM, DUALARIM KABUL OLDU"

Oktay Korkunç, "Bu yardımsever abi, keşke Yenisahra Barbaros’a gelse diyordum. Dualarım kabul oldu. Kardeşim aradı. Yardım eden biri var dedi. Allah onun gönlüne göre versin. Allah kaza bela vermesin. Hep yükseklere çıksın. Allah onu, çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Yanında çalışan işçileri de kıymetini bilsin." dedi.

"O GÜN HERKES MUTLU OLDU"

Mahallenin bakkalı Hakim Beyter, "35 senedir bu mahallede yaşıyorum. Borcu olanlar kaçtı. Bir vatandaş geldi. Zarflarla para bıraktı, borçları ödedi. Gecekondulara gitti, onlara da zarf dağıttı. Çocuklara para dağıttı. O gün herkes çok mutluydu. 10-15 araç geldiler. Araba para doluydu." diye konuştu.