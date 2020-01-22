Yardımlaşma derneğinde tombalaya 52 bin lira ceza

Malatya Ahlak Büro Amirliği ve Pençe Timi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen ‘Yardımlaşma Derneği’nde, mühür kırılıp kumar oynanmaya devam edildiği ihbarı aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, baskın yaptığı dernekte çok sayıda tombala pulu, oyun kartı ve tombala makinesi ele geçirdi.

TOPLAM 52 BİN 675 LİRA CEZA KESİLDİ

Mührü kıran, tombala oynayan ve kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 43 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 52 bin 675 lira idari para cezası kesildi. Dernek binasında kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.





