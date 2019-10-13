Yargı paketinde uyuşturucu suçuna af yok

AK Parti tarafından hazırlanan yargı paketinde sona doğru gelindi.

İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, MHP ile fikir alışverişleri de yapılacak.

Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti.

KONU KAPANDI

AK Parti kurmayları, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordu.

Erdoğan ise buna net bir şekilde cevap verdi: "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır"

CEZANIN YARISI HAPİSTE GEÇECEK

Bilindiği üzere; mevcut düzenlemede verilen cezanın üçte ikisi infaz ediliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ

Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor.

Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak.

Terör ve devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında kalacak.

İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik. Bütçe Genel Kurul'u zaten Aralık 15'e kadar gelmiş olur, pek çok kanun da çıkabilir. Ama bizim ilk önceliğimiz, Genel Kurul'da 2. yargı paketinin sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.