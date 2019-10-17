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Yargı Reformu'nun ilk paketi kabul edildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AA | 17.10.2019 - 01:50..
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Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

 

- Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak
- Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek
- 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, belirli şartları taşımaları kaydıyla pasaport verilecek
- Hakimlik adaylığı sınavına girmek, avukatlık veya noterlik stajlarına başlamak için, yapılacak sınavda başarılı olmak gerekecek
- İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek
- Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren işlerde 1 yılı geçemeyecek
- "Seri muhakeme usulü" ile "basit yargılama usulü" yargı sistemine dahil ediliyor
- Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen; koşulları uyan ancak ön ödeme, uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen; soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek
- "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçları da uzlaştırma kapsamında olacak
- Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak

 

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