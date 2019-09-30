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Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketi Meclis'e sunuldu

TBMM Başkanlığı'na sunulan Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddelik ilk paketinde, tutukluluk süreleri ve avukatlara yeşil pasaport gibi maddeler yer alıyor.

AA & Ensonhaber | 30.09.2019 - 13:40..
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti ve paketin detaylarını açıkladı.

HUKUK MEZUNLARINA SINAV GELİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili şunları söyledi: "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini, Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz. Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor."

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