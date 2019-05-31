Yargıda yeni dönem

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AA'nın Editör Masası programına katıldı. Gül, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında dün açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ne değinen Gül, denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanmasını, hayata geçmesini takip edeceklerini vurguladı.

Gül, "Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE DÜŞÜNCESİNDEN HAPİS CEZASI ALMAYACAK"

Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili kanunların çok gecikmeden çıkarılacağını bildiren Gül, idarenin gerektirdiği tüm tedbirlerin çok hızlı alınacağını kaydetti.

"İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Herkes özgürce konuşacak, kimse susmayacak, eleştirisini söyleyebilecek." ifadelerini kullanan Gül, atılan adımların AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler olduğunu, AB üyeliği sürecine de olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

YARGIYA GÜVEN ARTACAK

FETÖ'nün tahrip ettiği yargının insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdığına işaret eden Gül, "Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus." dedi.

'BUGÜN GİT YARIN GEL' OLMAYACAK

Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceklerini belirten Gül, "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak." diye konuştu.

82 MİLYONUN BELGESİ

Bakan Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları Eylem Planı konusunda da Gül, "Özgüven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.