taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
6.9724
Altın
1640.48
Borsa
89286.22
Gram Altın
337.509
Bitcoin
43664.68

Yargılamalarla ilgili süreler durduruldu

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs önlemleri kapsamında, duruşmaların ertelenmesi konusunda HSK'ye yetki verildiğini açıkladı.

AA | 25.03.2020 - 02:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

İlginizi Çekebilir
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
İsveç’ten Türkiye’ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 23 kişi, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu’da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Pakistan'dan gelen Türk vatandaşları karantinada
Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 Türk vatandaşı, koronavirüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.
Hakkari'de 226 adet av tüfeği ele geçirildi
Yüksekova ve Derecik ilçelerinde, jandarma ekipleri, yaptığı yol kontrollerinde 226 av tüfeği, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
233
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
16
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
3
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı
1
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
İsveç’ten yurda gelen 23 kişi Bolu’da karantinaya alındı
4
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor
0
Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı
Tekirdağ’da LPG'li otomobilde patlama: 2 yaralı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir