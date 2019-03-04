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Yargıtay kararı verdi: Güvenlik kamerası komşuya bakamaz

Yargıtay verdiği kararda, güvenlik kameralarının komşu evin penceresini avlusunu göremeyeceğine hükmetti.

İHA | 04.03.2019 - 08:43..
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Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat eden bir vatandaş, komşusunun dairesine taktırdığı güvenlik kamerasının açısının, kendi evinin penceresi ve avlusunu görüntülediğini öne sürdü.

ÖZEL HAYAT İHLALİ NEDENİYLE KALDIRILMASINI İSTEDİ

Davacı vatandaş, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğunu söyledi. Kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirten vatandaş, kameraların kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı komşu ise, kameraları güvenlik için taktırdığını belirterek, davanın reddini talep etti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Mahkeme, davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 numaralı kameraların sökülmesine karar verdi. Kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine davayı görüşen Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, mahkeme kararında yasaya aykırılık görülmediğini belirterek, kararın onanmasına hükmetti. Kararla birlikte güvenlik amacıyla takılan kameralar, açısı komşunun evini görmeyecek şekilde takılacak.

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