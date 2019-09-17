Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’nın ölümüne neden olan polis memuru, iyi hal indirimi aldı.

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle henüz süre alamayan Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçında forma giymesi için sağlık ekibi seferber oldu. Golcü futbolcu, "Şans verilirse oynarım" dedi.

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2019 Zeynep Cemali Öykü Yarışması kazananları belli oldu

2011’den beri Türkiye’nin dört bir yanından 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine dünyayı öykülerle anlama ve anlatabilme fırsatı sunan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2019 kazananları belli oldu…