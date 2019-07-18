Yargıtay Zuhal Olcay'a verilen hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını oybirliğiyle onadı.

TEMYİZ REDDEDİLDİ

Kararın gerekçesinde, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunun anlaşıldığı ifade edildiği. Bu nedenle katılan vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü gerekçeler yerinde görülmediğinden, temyiz istemi reddedildi.

Zuhal Olcay'a dava açılması süreci bir ihbar ile başlamıştı. 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişi, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkındaki cezayı 11 ay 20 güne çıkarmıştı. Erdoğan'ın avukatları ise Ceza Dairesi'nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etmişti.