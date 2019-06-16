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Yargıtay'a göre 'Allah belanı versin' hakaret değil

Arkadaş ortamlarında tartışacak yeni bir konumuz daha oldu. 'Allah belanı versin' demek; hakaret mi değil mi.

İHA | 16.06.2019 - 10:06..
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Yargıtay'a göre 'Allah belanı versin' hakaret değil

Tartıştığı kişilere, ”Allah belânızı versin” diyen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakaret suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanık gence hakaret suçundan ceza verdi. Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi.

"ONUR, ŞEREF RENCİDE ETMİYOR"

Emsâl bir karara imza atan daire, hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değerin kişilerin şeref ve itibarı olduğuna dikkat çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye mâtuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispî olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnâdını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen ’Allah belânızı versin’ şeklindeki beddua ve kaba hitap tarzı sözlerin, mağdurların onur, şeref ve itibarını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkemece verilen hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

AKILLARA İSMAİL YK'NIN ŞARKISI GELDİ

Yargıtay'ın bu kararı İsmail YK'nın yıllar önce piyasaya sürdüğü 'Allah belanı versin' isimli şarkısını hatırlattı. Şarkı o dönemde çok tartışılmış, tepki de toplamıştı.

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