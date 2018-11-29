Yargıtay'ın cemevi kararı

Davayı takip eden avukatlardan Riyad Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cemevlerinin ibadethane sayılması için yürütülen hukuki sürecin 15 yıldır devam ettiğini, Yargıtay'ın son kararının ardından artık Hükümet'ten yasal bir düzenleme beklediklerini belirtti.

ELEKTRİK FATURASI ÖDEMEDİLER

Cem Vakfı, cemevlerinin ibadethane olduğuna ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine ilişkin düzenleme talep ettiği için, elektrik faturalarını ödemiyordu.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Bunun üzerine BEDAŞ fatura borcu nedeniyle icra takibi başlattı. Kaşılıklı itirazlarla ilerleyen süreçte yerel mahkeme önce BEDAŞ lehine karar verdi.

AİHM KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) Türkiye'deki hukuki süreç devam ederken 2014 yılında cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin karar verdi. Yargıtay AİHM kararı üzerine o dönemde dosyayı bozma kararı verdi. Yargıtay'ın kararı bozması sonucu BEDAŞ temyize gitti ancak yerel mahkeme bu kez BEDAŞ aleyhine karar verdi.

YARGITAY: FATURALARI DEVLET ÖDESİN

Yargıtay son olarak yerel mahkemenin BEDAŞ aleyhine olan kararını onadı ve böylelikle cemevlerinin aydınlatma giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.

Avukat Yıldız "Kanunlarda henüz Alevilik inanç sayılmıyor. Hükümetin burada düzenleme yapması ve Aleviliği inanç grubu olarak tanınması lazım" dedi.