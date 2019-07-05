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Yarım asırlık mesleğini bırakmadı

İlhan Tekbıyık kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak çok sevdiği mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.

İHA | 05.07.2019 - 07:32..
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Erzincan’da yaşayan ve her gün sabah erkenden gelerek dükkanını açıp heyecanla işinin başına geçen İlhan Tekbıyık, yarım asırlık mesleği devam ettiriyor.

Mesleğini ilk günkü gibi severek yaptığını anlatan Doğramacı Tekbıyık, "50 yıldır bu doğrama ve sap işinde çalıştım hala da devam ettirmeye çalışıyorum. Yıllardır ailemin ve çocuklarımın rızkını bu meslekten kazandım, benim tek gelirim bu meslekten. Mesleğimi çok seviyorum ve sağlığım el verdiği sürece bu işi sürdüreceğim’’ dedi.

GEÇMİŞ ZAMANLA ŞİMDİYİ KIYASLAYAMAYIZ

Farklı illerden getirttiği ahşabı işleyerek kazma, kürek ve keser sapına dönüştürdüğünü dile getiren İlhan Tekbıyık, şunları söyledi; "Eskiden insanlar bilek gücü ile tarlasında bahçesinde çalışırdı, son yıllarda ise teknolojinin gelişmesi ve makineleşmeyle birlikte işlerde düşüş oldu, ama bu sene işlerimiz gayet iyi, Köylü makineye döndükten sonra giderlerinde artmasıyla artık aradığı kazancı bulamayınca yine tekrardan el emeğine dönüş sağladı. Çalışma koşulları göz önünde tutulduğunda, geçmiş zamanla şimdiyi kıyaslayamayız. Şimdi başka. Eski başka, şu an her işin malzemesi farklı oluyor. Her şey kolaylıkla yapılıyor, her şey elektrikli malzemeler yardımıyla yapılıyor. Eskiden insan gücüne dayalı aletler kullanılıyordu, o da insanı yoruyordu."

Yarım asırlık mesleğini bırakmadı

Yarım asırlık mesleğini bırakmadı

Yarım asırlık mesleğini bırakmadı

Yarım asırlık mesleğini bırakmadı

Yarım asırlık mesleğini bırakmadı

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