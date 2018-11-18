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Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki müzayedede satılan zeytinyağı 1800 yıllık ağaçtan yapıldı.

Haber Merkezi | 18.11.2018 - 08:54..
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşı 500'ün üzerinde olan ağaçlardan toplanan zeytinler Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı.Elde edilen yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği kapsamında bu yıl 3. kez düzenlenen müzayedeyle satıldı.

Müzayede, bin 800 yaşındaki zeytin ağacının bulunduğu Teos Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda yapıldı.

AÇIK ARTIRMA YAPILDI

Yaşı 500'ün üzerindeki anıt ağaçlardan hazırlanan 152 şişe zeytinyağı, yaşları ve asit oranlarına göre 21 ayrı grupta açık artırmaya sunuldu.

Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Müzayedede en son bin 800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi. Yarım litre zeytinyağını, iş adamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.

PARALAR BURS OLARAK DAĞITILACAK

Müzayededen elde edilen toplam 47 bin 750 liranın ilçede yaşayan çocuklara eğitim bursu olarak dağıtılacağı belirtildi.

Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytin ağacının mucizevi bir ağaç olduğunu kaydederek, "Müzayedede ortaya çıkan rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayamaz. Bizim yapmaya çalıştığımız zeytin ağacına ilişkin bir farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

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