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Yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı

Sadece yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace modelinin fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 15:37..
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Oppo, geçtiğimiz ay 65W hızlı şarj teknolojisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu şarj teknolojisini kullanmak isteyenleri fazla bekletmeyeceğini açıklayan Oppo, çok yakında yeni bir telefon tanıtacağını açıklamıştı. Beklenen gerçekleşti ve Oppo'nun 65W hızlı şarj teknolojisine sahip ilk telefonu Reno Ace modeli oldu. Yalnızca yarım saatte tam şarj olabilen telefonun, detaylı özelliklerine ve fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

oppo renoa ce

OPPO RENO ACE ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde FullHD+ AMOLED ekrana sahip Oppo Reno Ace, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 Plus'tan alıyor. 8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa çıkacak telefonda, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

48 MP ana kamera, 13 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Oppo Reno Ace'in ön tarafında ise 16 MP değerinde tek bir kamera yer alıyor.

oppo renoa ce

DÜNYANIN EN HIZLI ŞARJ OLAN TELEFONU

Oppo Reno Ace, şarj konusunda da oldukça iddialı. Telefonda bulunan 4000 mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj teknolojisi ile sadece yarım saatte tam şarj edilebiliyor. Telefon ayrıca 5 dakikalık bir şarj ile yüzde 27 seviyelerine kadar ulaşabiliyor.

OPPO RENO ACE FİYATI

  • 8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü  : 450 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü  : 478 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 534 dolar

 

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Yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı

Yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı

Yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı

Yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı

Yarım saatte tam şarj olan Oppo Reno Ace tanıtıldı

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