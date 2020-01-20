Yarış arabasıyla Gazze'nin ilgi odağı oldu

Kendi imkanlarıyla icat ettiği yarış arabasıyla, Gazze sahilinde gösteri yapan 40 yaşındaki Dabbe, Gazze'de seyircilerin beğenisini topluyor.

Dabbe, yarış arabasının Gazze'de nasıl karşılandığını ve araba yarışı sporunun bölgede gelişmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

GAZZE'DEKİ ÜÇ YARIŞ ARABASINDAN BİRİ

Dabbe, arabasının Gazze'de performans gösterisi yapabilecek seviyedeki üç yarış arabasından biri olduğunu belirtti. Çocukluğundan beri, uluslararası araba yarışlarına katılma tutkusu olduğunu söyleyen Dabbe, yaptığı gösterilerle bu isteğini az da olsa yerine getirdiğini dile getirdi. Dabbe, "İsrail'in, yarış arabalarının Gazze'ye girişine izin vermesini bekleseydim, hayalim gerçekleşemeyecekti. Çünkü İsrail, bunu net gerekçeler öne sürmeyerek, güvenlik bahaneleriyle engelliyor." dedi.

8 BİN DOLARA MAL OLDU

Arabayı üretmek için kullandığı parçaların 8 bin dolara mal olduğunu ifade eden Dabbe, bunları İsrail'deki yerel firmalardan temin ettiğini söyledi. Dabbe, arabanın 160 beygir gücünde olduğunu ve saatte 260 kilometre hız yapabildiğini aktardı.

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ARABASINA RUHSAT ALAMIYOR

Dabbe, arabasının kendi üretimi olması ve gerekli koşulları taşımaması sebebiyle ilgili kurumlardan ruhsat alamadığını belirtti. Ruhsat için arabanın tam teçhizatlı bir fabrikada üretilmesi gerektiğini söyleyen Dabbe, bunun için büyük maliyet ve çaba gerektiğini vurguladı. Dabbe, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de araba yarışı yapma imkanından yoksun olduğunu ifade ederek, girişiminin, gelecekte Gazze'de bu sporun yaygınlaşması için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.