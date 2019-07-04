Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke’ye çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti.
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TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI
Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.