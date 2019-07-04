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Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yanındaki araca daha hızlı olduğunu ispatlamak için yarışan şahıs bir kadının ölümüne neden oldu. M.B.B. isimli şahıs, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA | 04.07.2019 - 00:24..
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Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke’ye çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti.

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik maganda yakalandı VİDEO

TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

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Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

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