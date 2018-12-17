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Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence görüntüleri tepki çekti.

DHA | 17.12.2018 - 23:50..
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Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Twitter üzerinden şikayette bulundu.

Görüntülerde Murat Özdemir, eline aldığı bir papağanın boğazını sıkıyor.

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı

GÖZALTINA ALINDI

Özdemir, sosyal medyada yer alan ve tepki çeken görüntülerinin ardından, Ortaköy'deki evine gelen polis ekipleri tarafından, ifadesi alınma üzere karakola götürüldü.

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadaki papağana şiddet görüntülerine ilişkin kendi Twitter hesabından, "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık." ifadesini kullandı.

Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı VİDEO

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı

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