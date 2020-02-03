Yarıyıl tatili sona erdi, trafik yoğunluğu arttı

Yarıyıl tatilinin ardından 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

İstanbul'da ise sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için yollara çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

SERVİSLER YOLA ÇIKTI

Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu saat 08.30 sıralarında yüzde 54'e kadar çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı.

TRAFİK KİLİTLENTİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu - Avrupa istikametlerinde yoğunluk oluşurken, D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii ve Haliç Köprüsü Ankara istikametinin de yoğun olduğu öğrenildi.