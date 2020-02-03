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Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatilinin ardından 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler ders başı yaptı.

AA | 03.02.2020 - 09:32..
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Yarıyıl tatili sona erdi

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı.

15 günlük yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış oldu.

İKİNCİ ARA TATİL 6 NİSAN'DA

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ikinci ara tatil 6 Nisan pazartesi günü başlayıp, 10 Nisan cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili sona erdi

19 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Tüm öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte dokuz gün tatil yapacak.Ara tatilin ardından 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

Yarıyıl tatili sona erdi

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