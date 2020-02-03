Virüsten etkilenenlerden durumu şüpheli olanların sayısı 21 bin 558'e, müşahedeye alınanların sayısı 152 bin 700'e çıktı. Son 24 satte 57 can kaybı yaşandı.

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Yarıyıl tatili sona erdi, trafik yoğunluğu arttı

2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte yoğunluk, sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.