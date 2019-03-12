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Yasa dışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 114 kişi şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 7 milyon 350 bin liralık mal varlığına ise tedbir koydu.

İHA | 12.03.2019 - 09:49..
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Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, bahis oynatan 20, para nakline aracılık eden 4 kişi ile yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 90 kişinin de aralarında bulunduğu 114 şüpheliyi gözaltına aldı.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 19 bilgisayar, 27 adet cep telefonu, 2 pos cihazı, 31 bin lira nakit para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. Yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 90 kişi ifadelerinin ardından uygulanan 5 ile 20 bin lira arasındaki idari para cezası sonrası serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

BANKA HESAPLARINA TEDBİR KONULDU

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 24 şüpheli ile yakınlarının 7 milyon 350 bin lira değerindeki 9 lüks dairesi ile 17 motorlu taşıt ve banka hesaplarına tedbir konulduğu bildirildi.

Yasa dışı bahis operasyonu: 114 gözaltı

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