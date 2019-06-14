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Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

4 ilde yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

İHA | 14.06.2019 - 12:46..
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Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları ve kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen şüpheliler üzerine operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİ 48 KİŞİDEN 33'ÜNE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana, Mersin, Hatay ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheli şahıslara ait 5 araç ile 428 banka hesabı ve ikametlerinde tespit edilen çok sayıda dijital materyale Sulh Ceza Hakimliği kararı gereğince el konuldu.

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

YASA DIŞI BAHİS POLİSE TAKILDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Adana’da kurdukları ofis üzerinden yer sağlayıcısı yurt dışında olan sitelere internet yolu ile ülkemizden erişim sağlayıp yasa dışı bahis oynattıkları, paravan olarak kurdukları şirket hesaplarına aktarma sağlayarak elde edilen haksız kazancı akladıkları, ATM’lerde ‘cep bank’ yöntemi ile vatandaşların bahis için yatırmış olduğu paraları çekerek nakit olarak KKTC’ye götürdükleri değerlendiriliyor.


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