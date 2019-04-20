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Yasa dışı bahis oynatan 50 internet sitesi engellendi

Bu yıl, yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesinin erişime engellendi. 140 milyon liralık nakit ve mal varlığına el konuldu.

AA | 20.04.2019 - 13:05..
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İçişleri Bakanlığı, bu yıl yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafından erişime engellendiğini açıkladı.

YILLIK CİROLARI 50 MİLYAR TL

Bakanlıktan yapılan açıklamada; yasa dışı bahisin, kanunsuzluğa dayalı oyun olduğu, sonuçları bakımından ülke imajına ve ekonomisine ciddi zarar verdiği anlatıldı. Yasa dışı bahis sitelerinin yıllık cirosunun 50 milyar TL olduğu bildirilen açıklamada, söz konusu sitelerin uluslararası düzeyde örgütlendiği ve yurt dışı serverlarından yayın yaptığı belirtildi.

Yasa dışı bahis oynatan 50 internet sitesi engellendi


50 SİTEYE EL KONULDU

Yasa dışı bahis sitelerini teşvik edici reklam yapanların 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası, yasa dışı bahis oynayan kişilerin de 8 bin 546 ile 34 bin 190 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılmalarının ön görüldüğü bildiren açıklamada, "Yasa dışı bahis siteleri SMS göndermek suretiyle, internet siteleri veya Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında reklam yaparak, üye kazanmaya çalışıyor." denildi.

Yasa dışı bahis oynatan 50 internet sitesi engellendi

2019'DA 42 OPERASYONEL ÇALIŞMA YAPILDI

Açıklamada, emniyet ve jandarma siber birimlerince 2017-2018 yıllarında bin 690 operasyonel çalışma yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışmalarda 38 milyon 40 bin 582 TL değerinde nakit ile taşınır-taşınmaz mal varlığına el konuldu. Bin 360 internet sitesi BTK tarafından erişeme engellendi. 72 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edilen ve 95 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında yasal işlem yapıldı. Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 40 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 2019 yılında siber birimlerince, 42 operasyonel çalışma yapıldı.  Bu çalışmalarda 140 milyon TL değerinde nakit ve taşınır-taşınmaz mal varlığına el konuldu. Yasa dışı sanal bahis oynatıldığı tespit edilen 50 internet sitesi BTK tarafından erişime engellendi. 3 bin civarında SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığı tespit edildi. 10 toplu SMS hizmeti sağlayan şirket hakkında ve sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapan 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı."

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