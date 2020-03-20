Yasağa rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti

Cezayir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, ülkede toplam vaka sayısı 90 oldu.

YASAĞA UYMADILAR

Ülkedeki yetkililer, 16 Mart’ta bütün eğlence ve spor etkinlikleri ve düğün gibi tüm toplamaları yasakladı.

Ancak yasağa uymayan Cezayirliler, düğünde bir araya geldi.

Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar İZLE

POLİS KARANTİNAYA ALDI

Annaba kentinde yasağa rağmen yapılan düğüne, polis müdahale etti. Çift ve düğüne katılanlar karantinaya alınırken, düğün salonunda bulunan eşyalara da el kondu.