Yasağa rağmen Tarabya sahilinde balık tuttular

Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar, devam ediyor.

Yasak olmasına rağmen İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya sahilinde, vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

ZABITA EKİPLERİ UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPIYOR

Sarıyer Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

Ancak Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı kişiler, balık tutmaya devam etti.