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Yasağa rağmen Tarabya sahilinde balık tuttular

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya sahiline gelen iki olta balıkçısı, yasağı çiğneyip balık tuttu.

DHA | 30.03.2020 - 11:12..
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Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar, devam ediyor.

Yasak olmasına rağmen İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya sahilinde, vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Yasağa rağmen Tarabya sahilinde balık tuttular

ZABITA EKİPLERİ UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPIYOR

Sarıyer Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

Yasağa rağmen Tarabya sahilinde balık tuttular

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

Ancak Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı kişiler, balık tutmaya devam etti.

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