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Yasağa uymayan alkollü sürücüye 3 bin TL ceza kesildi

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Fatih’te polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü, "Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum” diyerek kendini savundu.

İHA |
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Yasağa uymayan alkollü sürücüye 3 bin TL ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta  2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da, Samatya mevkisinde polis ekipleri uygulama noktası oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü VİDEO

3 BİN TL CEZA KESİLDİ

Uygulama noktasında, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Süleyman D.’nin aracı çekilerek ehliyetine el koyuldu.

Sabah saatlerinde 3 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü alkolmetreye üflemek istemedi.

Yasağa uymayan alkollü sürücüye 3 bin TL ceza kesildi

"SOKAĞA ÇIKMADIM, ARABAMDA OTURDUM"

Sokağa çıkma yasağının sorulması üzerine konuşan Süleyman D., “Ben sokağa çıkmadım. Arabamın içinde oturdum. Oradaki memur arkadaşlar bana 3 bin TL ceza yazdı” dedi.

"DAVACI OLACAĞIM"

Alkolmetreyle ölçüm yapılamadığını ifade eden Süleyman D., “Alkollüyüm ama oranını ölçemedik. Ölçme şansımız olmadı. Üflüyorum, üflüyorum çıkmıyor. Onlar burada ama biz görüşeceğiz. Davacı olacağım” şeklinde konuştu.

YOLUNA YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Alkollü sürücü uygulanan cezai işleminin ardından yoluna yaya olarak devam etti.

Yasağa uymayan alkollü sürücüye 3 bin TL ceza kesildi

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