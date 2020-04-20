Yasağa uymayıp, lastik botla denize açıldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize açılan iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kumbahçe sahili açıklarında iki kişi, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymayarak lastik botla denize açıldı.
YASAĞI DELDİLER, BOTLA DENİZE AÇILDILAR
Durumu fark eden mahalle bekçisi, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekibi bölgeye giderek, lastik botla denize açılan iki kişiyi yakaladı.
BALIK TUTMAYA ÇIKTILAR
Ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutanak tutup, kaymakamlığa gönderdi.
Balık tutmaya çıktıkları öğrenilen iki kişi, Sahil Güvenlik botu eşliğinde karaya döndü.