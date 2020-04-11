Yasağı deldi, polisi görünce eşini araçta bırakıp kaçı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte hafif ticari aracına binerek evden çıktı.

Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi.

EŞİNİ ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

ADAM YARALAMADAN ARANIYORMUŞ

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

8 BİN TL CEZA KESİLDİ

Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.









