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Yasağı deldi, polisi görünce eşini araçta bırakıp kaçı

Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayıp, trafiğe çıkan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

DHA |
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Yasağı deldi, polisi görünce eşini araçta bırakıp kaçı

 

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte hafif ticari aracına binerek evden çıktı.

Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi.

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı -4

EŞİNİ ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı -2

ADAM YARALAMADAN ARANIYORMUŞ

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı -1

8 BİN TL CEZA KESİLDİ

Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı -3

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı -5

Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı -6

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