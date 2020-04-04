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Yasağı dinlemeyen kadın: Evde canım sıkılıyor

Beşiktaş’ta koronavirüs yasağına uymayan bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi.

İHA |
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Yasağı dinlemeyen kadın: Evde canım sıkılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı.

Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken bugün Beşiktaş’ta bazı kişilerin yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü.

KÖPEK GEZDİRMEK İÇİN ÇIKIYORLAR

Sahilde yürüyenlerin birçoğu köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktıklarını öne sürdü.

YASAK

Sahil boyunca devriye gezen polis ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yasağı dinlemeyen kadın: Evde canım sıkılıyor VİDEO

"EVDE NEREYE KADAR TUTACAKLAR BİZİ"

Sabah sahile yürüyüş yapmaya gelen Dilek Turgut, “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” dedi.

Yasağı dinlemeyen kadın: Evde canım sıkılıyor

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