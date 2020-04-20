taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9199
Euro
7.5104
Altın
1680.51
Borsa
98179.82
Gram Altın
373.765
Bitcoin
49638.27

Yasağın kalkmasına dakikalar kala 2 gence ceza kesildi

Kahramanmaraş'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala sokakta dolaşan 2 gence, 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Yasağın kalkmasına dakikalar kala 2 gence ceza kesildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17.04.2020 Cuma günü başlayan sokağa çıkma yasağı, 19.04.2020 Pazar günü gece 00.00 itibarıyla sona erdi.

Yasağın bitmesiyle polis ekipleri denetimlere devam etti.

İKİ KİŞİYE 392'ŞER LİRA CEZA

Kahramanmaraş'ta denetim yapan ekipler, yasağın bitmesine dakikalar kala iki genci sokakta gezerken gördü.

Kimlik kontrolü yapılan N.E. ve M.K.A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

Yasağın kalkmasına dakikalar kala 2 gence ceza kesildi ViDEO

Yasağın kalkmasına dakikalar kala 2 gence ceza kesildi

Yasağın kalkmasına dakikalar kala 2 gence ceza kesildi

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da çok sayıda kemik ve kafatası ortaya çıktı
Avcılar'da boş araziye bırakılan çuvalın içinden çıkan kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı.
Erdoğan'dan salgın hastanelerinin çevresine ağaç talimatı
Yapımı devam eden Sancaktepe'deki salgın hastanesinin çevresine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ağaçlandırılması talimatı geldi.
Bayburt'ta çatıya çıkan inek görenleri şaşırttı
Merdivenleri kullanarak çatıya çıkan ineği gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler masaya yatırılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
163
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
194
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
114
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
50
İsrail'de sosyal mesafeli Netanyahu protestosu
İsrail'de sosyal mesafeli Netanyahu protestosu
25
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
57
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir