Koronavirüsle mücadele kapsamında 17.04.2020 Cuma günü başlayan sokağa çıkma yasağı, 19.04.2020 Pazar günü gece 00.00 itibarıyla sona erdi.
Yasağın bitmesiyle polis ekipleri denetimlere devam etti.
İKİ KİŞİYE 392'ŞER LİRA CEZA
Kahramanmaraş'ta denetim yapan ekipler, yasağın bitmesine dakikalar kala iki genci sokakta gezerken gördü.
Kimlik kontrolü yapılan N.E. ve M.K.A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 392’şer lira cezai işlem uygulandı.
Yasağın kalkmasına dakikalar kala 2 gence ceza kesildi ViDEO