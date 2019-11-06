taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7646
Euro
6.3865
Altın
1486.1
Borsa
100525.32
Gram Altın
275.433
Bitcoin
54041.2

Yasak aşk cinayetinde müebbet kararı çıktı

Konya'da eşini ilişki yaşadığı amcasının oğluna öldürtten kadın ve katil zanlısı kuzen, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 06.11.2019 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Konya'nın Altınekin ilçesinde çiftçilik yapan, 2 çocuk babası 37 yaşındaki Ali Sarı'nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar sökmeye gittiği Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisindeki tarlasında işçiler tarafından cesedi bulundu.

TABANCAYI KATİLİNE KENDİSİ VERDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı'nın akrabalarıyla birlikte çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınanlardan Mükremin Sarı (24), öldürülen Ali Sarı'nın bir süre önce 49 yaşındaki amcasının oğlu İskender Sarı'ya tabanca verdiğini anlattı. Jandarma, 3 çocuk babası İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

Yasak aşk cinayetinde müebbet kararı çıktı

YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

Çiftçi İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın 33 yaşındaki eşi Zekiye Sarı ile ilişki yaşadığını anlatarak, ''Zekiye, eşinin ilişkimizden şüphelendiğini söyledi. Eşini öldürmemi istedi. Cep telefonuma 'Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım, yoksa bizi köye rezil edecek' diye mesaj attı. Ali'nin tarlada çalıştığını söyledi. Tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek, öldürdüm. Kaçarken yolda tabancayı attım." diye konuştu.

Yasak aşk cinayetinde müebbet kararı çıktı

"ZEKİYE BİLE BİRLİKTE AĞLADIK"

Cinayetin ardından kuzeninin cesedi başında ağladığını kaydeden İskender Sarı, ''Başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonra da Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp, ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim." dedi.

"BENDEN ŞÜPHELENİYORDU"

İskender Sarı'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Zekiye Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye Sarı, eşinin, telefon konuşmalarından şüphelendiğini belirterek, ''Eşim, telefon konuşmalarımdan şüpheleniyordu. Telefonuma gelen bir mesajdan şüphelendi. Savcılığa verip, ortaya çıkarmak istedi. Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya çıkacaktı. Ben de bundan korkup, İskender'e mesaj attım.'' diye konuştu.

Yasak aşk cinayetinde müebbet kararı çıktı

İskender Sarı ve Zekiye Sarı, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zekiye Sarı ve İskender Sarı, son kez hakim karşısına çıktı. İskender Sarı, daha önce verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Zekiye ve İskender Sarı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, her iki sanığının cezalarında indirime giderek, müebbet hapse çevirdi.

Heyet, tutuksuz sanık Mükremin Sarı'nın ise beraatine karar verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

99
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

4
Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

27
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

48
Meksika'da Mormon ailesi katledildi

Meksika'da Mormon ailesi katledildi

13
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

124
İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir